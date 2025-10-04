Lüksemburg’da taht değişimi: Guillaume yeni büyük dük oldu

Lüksemburg’da 25 yıl süren bir dönemin ardından tahta yeni bir isim geçti.

Ülkenin Büyük Dükü Henri, cuma günü düzenlenen törenle tahtını oğlu Veliaht Prens Guillaume’a devretti.

Böylece Lüksemburg, yeni hükümdarıyla birlikte monarşisinde “nesil değişimi” sürecine girmiş oldu.

Törenin ardından Büyük Dük Guillaume, eşi Stephanie ve çocukları Charles ile François, Lüksemburg kentindeki Büyük Dük Sarayı balkonuna çıkarak halkı selamladı.

Kalabalık, yeni hükümdarı “Vive! (Yaşa!)” sloganlarıyla karşıladı.

“İYİ KARARLAR ALMASINI BEKLİYORUZ”

Törene katılan vatandaşlardan 52 yaşındaki Simran Siegel, Reuters’a yaptığı açıklamada umutlu mesajlar verdi:

“Dünya şu anda altüst oluyor. Umarım Lüksemburg kendi duruşunu korur. Ondan iyi kararlar bekliyoruz.”

Genç bir öğrenci olan Pol Muller (18) ise yeni büyük dükten babasının çizgisini sürdürmesini beklediğini belirtti:

“Babası ülkemizi çok iyi temsil etti. Guillaume’un da aynı şekilde halkın yanında olacağına inanıyorum.”

25 YIL SONRA GELEN DEVİR TESLİM

Büyük Dük Henri, sabah saatlerinde feragatnameyi imzalayarak resmen görevinden ayrıldı.

Henri, 2000 yılında tahta çıkmış ve 25 yıl boyunca ülkesine liderlik etmişti.

Henri’nin tahttan çekilmesiyle birlikte, Lüksemburg tarihinde barışçıl bir kuşak geçişi daha yaşanmış oldu.

AVRUPA LİDERLERİ TÖRENE KATILDI

Yeni büyük dükün yemin törenine Avrupa’nın dört bir yanından kraliyet üyeleri ve devlet başkanları katıldı.

Katılımcılar arasında Hollanda ve Belçika kraliyet aileleri, Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola, Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier de yer aldı.

Macron ve Steinmeier, törenden önce Almanya ile Lüksemburg sınırında düzenlenen Almanya’nın demokratik birleşmesinin 35. yıl dönümü kutlamalarına da katıldı.

Törenin ardından Lüksemburg Başbakanı Luc Frieden, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile başkent yakınlarındaki Senningen Şatosu’nda ikili bir görüşme gerçekleştirdi.

Akşam saatlerinde ise Lüksemburg Sarayı’nda, Avrupa kraliyet ailelerinin katıldığı resmî bir gala yemeği düzenlendi.