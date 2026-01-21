Lula’dan Trump’a sosyal medya tepkisi: Dünyayı X’ten yönetmek istiyor

Ülkenin Rio Grande do Sul eyaletinde düzenlenen bir açılış töreninde vatandaşlara hitap eden Lula da Silva, ABD Başkanı Trump’ı eleştirdi.

Lula da Silva, Trump’ın sosyal medya aracılığıyla dünyayı yönetme niyetinde olduğunu savunarak, "Trump’ın Twitter (X) üzerinden dünyayı yönetmek istediğinin farkına vardınız mı? Harika, her gün bir şeyler söylüyor. İnsanların yüzlerine bakmadan saygıyla davranmanın mümkün olduğunu mu sanıyorsunuz?" dedi.

Sosyal medya platformlarında ciddi manipülasyonlar yapıldığını vurgulayan Lula da Silva, "Bazılarının görmemizi ve inanmamızı istediği algoritmanın tuzağına düşmememiz gerekiyor. Seçimler olduğunu hatırlamamız şart, çünkü akıllı olmazsak yalan gerçeğe galip gelecektir" uyarısında bulundu.

Lula da Silva ile yaşanan diplomatik gerilim nedeniyle Trump yönetimi, Brezilya’ya tarife vergileri uygulamıştı.