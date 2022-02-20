Lunaparkta feci olay: 13 yaralı

İspanya’nın başkenti Madrid’de bir lunaparkın içindeki oditoryumunun çatısının çökmesi sonucu 13 kişi yaralandı.

(İHA)
20 Şubat 2022 Pazar, 14:16
Lunaparkta feci olay: 13 yaralı
Abone Ol google-news

Başkent Madrid’de bir lunaparkın içinde yer alan oditoryumunun çatısı çöktü.

Madrid Samur Sivil Koruma ekipleri, olayda 13 kişinin yaralandığını ve yaralılardan 8’inin hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Madrid itfaiye ekipleri ise olay yerinde incelemelerin devam ettiğini ve bölgenin kapatıldığını belirtti.


Günün Video Haberi


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler