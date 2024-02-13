Lunaparkta korkunç kaza: Dönen salıncak yere çakıldı

Irak’ta bir lunaparktaki dönen salıncağın yere çakılması sonucu meydana gelen kazada 14’ü çocuk olmak üzere 16 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 13.02.2024 - 11:32
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Irak’ın güneyindeki Vasıt kentindeki Hayaller Şehri adlı lunaparkta dönen salıncak yere çakıldı.

Kazada 14’ü çocuk olmak üzere toplam 16 kişi yaralandı. Kaza hakkında soruşturma başlatılırken, kaza anı çevredeki güvenlik kamerası tarafından anbean kayıt altına alındı. Kazanın ardından Vasıt Valiliği lunaparkı ziyarete kapattı.

Ülkenin güneyindeki Basra kentinde geçen ay meydana gelen benzer bir kazada da 7 öğrenci yaralanmıştı.


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