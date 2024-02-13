Lunaparkta korkunç kaza: Dönen salıncak yere çakıldı

Yayınlanma: 13.02.2024 - 11:32

Güncelleme: 13.02.2024 - 11:32

Irak’ın güneyindeki Vasıt kentindeki Hayaller Şehri adlı lunaparkta dönen salıncak yere çakıldı.

Kazada 14’ü çocuk olmak üzere toplam 16 kişi yaralandı. Kaza hakkında soruşturma başlatılırken, kaza anı çevredeki güvenlik kamerası tarafından anbean kayıt altına alındı. Kazanın ardından Vasıt Valiliği lunaparkı ziyarete kapattı.

Ülkenin güneyindeki Basra kentinde geçen ay meydana gelen benzer bir kazada da 7 öğrenci yaralanmıştı.