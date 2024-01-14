Graffiti'ye yasak: Antisemitik olduğu kararı

Yayınlanma: 14.01.2024 - 15:33

Güncelleme: 14.01.2024 - 15:33

Almanya’da “Gazze’de soykırımı durdurun” grafitisi, antisemitik olduğu gerekçesiyle yasaklandı.

Trier Üniversitesi Disiplinlerarası Antisemitizm Araştırma İnisiyatifince yapılan açıklamada, üniversitede yemekhanenin duvarına 10 Ocak gecesi "Gazze'deki soykırımı durdurun" ifadesinin yer aldığı grafitinin çizildiği bildirildi.

Burada kullanılan ve İsrail’e karşı bir suçlama olarak ileri sürülen "soykırım" teriminin Birleşmiş Milletler (BM) tarafından "ulusal, etnik, ırksal veya dini bir grubu tamamen veya kısmen yok etme niyeti" olarak tanımlandığı belirtilen açıklamada, "İsrail'in Gazze Şeridi'nde kendisini savunma amacıyla yaptığı eylemlerin soykırım olarak tanımlanmasının, İsrail'i şeytanlaştırma girişimi ve böylelikle İsrail bağlantılı antisemitizm olarak yorumlanmaktan başka şekilde açıklanamayacağı" savunuldu.

Açıklamada, grafitideki yazı formundan bunun solcu antisemitik gruplarca yapıldığının anlaşıldığı iddia edilerek "Birkaç hafta önce aldığı kararla kendisini her türlü antisemitizme karşı konumlandırmakla ve İsrail ile dayanışma göstermekle kalmayıp birkaç saat içinde grafitinin üzerini kapatan üniversite yönetiminin hızlı müdahalesini memnuniyetle karşılıyoruz” ifadesi kullanıldı.

ALMANYA'NIN HOLOKOST SORUMLULUĞU

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, 7 Ekim sonrasında İsrail'e kayıtsız şartsız destek vermelerini, ülkesinin Holokost'tan kaynaklanan tarihi sorumluluğuna bağlamıştı.

Alman hükümeti, ülkede Filistin'e destek gösterilerini antisemitizmle mücadele gerekçesiyle engellerken de aynı nedeni öne sürmüştü.

Ülkede bu süreçte Filistin yanlısı 100'den fazla gösterinin düzenlenmesine izin verilmezken başkent Berlin'de öğrencilerin Filistin şalı ve Filistin bayraklarının bulunduğu çıkartmalar taşıması yasaklanmıştı.

Bavyera eyaletinde ise Filistin yanlısı gösterilerde kullanılan "Nehirden denize kadar Filistin özgür olacak" sloganı, "antisemitik" olduğu gerekçesiyle yasaklanmıştı.

Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletinde ise vatandaşlık başvurusunda bulunanlara "İsrail'in var olma hakkı"nı desteklediklerini beyan etmeleri şartı getirilmişti.

İsrail'i 7 Ekim sonrasında ziyaret eden ilk yabancı hükümet başkanı, Almanya Başbakanı Scholz olmuştu.

İsrail'in Berlin Büyükelçisi Ron Prosor, 7 Ekim'den bu yana verdiği koşulsuz ve sınırsız desteğin ardından Almanya'nın, ülkesinin "Avrupa'daki en iyi müttefiki haline geldiğini" açıklamıştı.