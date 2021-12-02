Bloomberg'den Lütfi Elvan yorumu: "Tehlikeli sular"

02 Aralık 2021 Perşembe, 14:40

Resmi Gazete’de yer alan atama kararına göre, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan görevden affını istedi. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan bu talebi kabul ederek yerine Elvan'ın yardımcısı Nureddin Nebati'yi atadı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndaki bu değişiklik dış basının da gündeminde büyük yer tuttu.

Bloomberg'in, "Türkiye imkansızı istiyor: Daha daha düşük faiz oranları ve istikrarlı bir Türk lirası" başlıklı analizinde Elvan'ın istifa kararı ve Türk lirasındaki değer kaybı masaya yatırıldı.

"NE İSTEDİĞİNE KARAR VERMELİ"

"Erdoğan'ın, en üst düzey ekonomik yöneticilerinden ne istediğine karar vermesi gerekiyor" ifadelerinin yer aldığı analizde, "Cumhurbaşkanı istediği kadar personelin yerini değiştirebilir, ancak çelişkiler çözülene kadar pek bir şey değişmeyecek" yorumu yapıldı.

Analizde, "Merkez Bankası, 7 yıl aradan sonra ilk kez piyasalara doğrudan müdahale ederek TL'nin değer kaybetmesini destekledi. Ardından Erdoğan, Maliye Bakanını değiştirdiğini açıklayarak yeni bir düşüşe yol açtı. Para birimi bu yıl dolar karşısında değerinin yüzde 44'ünü şaşırtıcı bir şekilde kaybetti" ifadeleri kullanıldı.

"165 MİLYAR DOLARA ULAŞTI"

Bloomberg aynı zamanda hükümet içinden kaynakların, "Elvan'ın son faiz indirimlerine karşı çıktığını" aktardı. Analizde, "Para otoritesinin, azalan rezervlerinden dolar satma yönündeki sürpriz kararı, politikacıların TL'nin serbest düşüşe geçmesi konusunda endişeli olduklarını gösteriyor; Merkez Bankası elini göstermek istedi. Bunlar tehlikeli sular; Lirayı desteklemek için harcanan muazzam meblağ, 2018'den başlayarak yaklaşık 165 milyar dolara ulaştı. Bu durum ülkede siyasi bir tartışma haline geldi" ifadelerine yer verildi.

"TL'NİN BİTMESİNE ŞAŞMAMALI"

Analizde, "Erdoğan, düşük oranlara bağlılığına rağmen, yaklaşımının pek çok tatsız sonucu olduğunu fark ettiğinde tavrını değiştirebilir. Mart ayında vali Naci Ağbal'ı faiz oranlarını çok yükselttiği için görevden aldı. Birkaç ay önce Ağbal'ı atadığında ise en azından kısa vadede faiz artışlarını onaylıyor gibi görünüyordu" ifadelerine yer verildi.

Bloomberg son olarak, "Politikanın hayati ilkeleri olan faiz oranları ve enflasyon uzlaştırılmadıkça, ülke bir tasfiye, kesinti ve çöküş döngüsünden çıkmakta zorlanacak, ardından borçlanma maliyetlerinde kaçınılmaz artışlar ve daha da fazla personel değişikliği olacak. TL'nin bitmesine şaşmamalı" yorumunu yaptı.