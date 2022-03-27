Lviv'de füzelerle vurulan yakıt deposundaki yangın söndürüldü
Ukrayna’nın Lviv kentinde Rusya'nın güdümlü füzelerle vurduğu yakıt deposundaki yangın söndürüldü.
Ukrayna Acil Durum Servisi’nden yapılan açıklamaya göre, dün saat 16.30 sıralarında Rusya'nın füzelerle vurduğu Lviv'deki yakıt deposunda büyük yangın çıktı. Saldırının hemen ardından başlayan yangını söndürme çalışmaları, bu sabah 07.00'de tamamlandı.
Lviv şehir merkezinde bulunan yakıt depolarının bazılarının tamamen küle döndüğü görüldü.
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