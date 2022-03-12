Lviv'de Latin Katedrali, vitrinler ve heykeller tahtalarla korunuyor
Lviv’de, Latin Katedrali, birçok mağazanın vitrini ve heykeller, tahtalarla çevrilerek muhtemel Rus saldırılarından korunmaya çalışılıyor.
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, ülkenin birçok bölgesinde çeşitli tedbirler alınıyor.
Dün sabah saatlerinde Rusya'nın Ukrayna'nın batısındaki şehirlere yönelik düzenlediği hava saldırılarının ardından Lviv'de önlemler artırılıyor. Kentte bulunan birçok mağaza vitrin camlarını saldırılara karşı korumak için tahta-çelik plakalarla kapatırken, daha önce naylon branda ve süngerlerle kapatılan heykellerin etrafı da bariyerlerle kaplanıyor.
Şehrin en önemli tarihi yapılarından biri olan Latin Katedrali'nde de muhtemel Rus saldırılarından korunmak için önlemler alınıyor.
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