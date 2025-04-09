Lyon Belediye Başkanı Grégory Doucet gözaltına alındı

Yayınlanma: 09.04.2025 - 16:02

Güncelleme: 09.04.2025 - 16:02

Lyon Belediye Başkanı Grégory Doucet, kamu fonlarının zimmete geçirilmesi iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında polis tarafından gözaltına alındı.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, gözaltı işlemi, Mart 2024’te Lyon belediye binasında yapılan aramaların devamı niteliğinde gerçekleşti.

Soruşturma, Bölgesel Denetim Ofisi’nin (CRC) hazırladığı bir rapor üzerine Lyon Savcılığı tarafından başlatılmıştı. Soruşturmanın parçası olarak, 13 Mart’ta yaklaşık yirmi polis memuru belediye binasına baskın düzenlemişti.

Grégory Doucet’in sözcüsü yaptığı açıklamada, belediye başkanının, şehir yönetiminin nasıl işlediğini açıklamak ve alınan kararların yasallığını savunmak üzere adli mercilere ifade verdiğini belirtti.

Açıklamada, Doucet’in “adli makamlarla tam bir iş birliği içinde hareket ettiği” ve görevini sürdürmeye devam ettiği vurgulandı.

“YASAL ÇERÇEVEDE NORMAL BİR SÜREÇ”

Lyon Belediye Meclisi tarafından yapılan açıklamada da Doucet’in ifade vermesinin soruşturmanın doğal bir aşaması olduğu ve herhangi bir cezai hüküm anlamına gelmediği ifade edildi:

“Lyon Belediye Başkanı, şehrin nasıl işlediğini açıklamak ve alınan kararların yasallığını savunmak üzere soruşturmanın normal bir aşamasında yerel otoritenin temsilcisi olarak dinlenmektedir. Kendisi görevlerini sorumluluk bilinciyle yerine getirmeye devam etmektedir. Adalet kendi yolunda ilerlemektedir.”

SORUŞTURMA NASIL BAŞLADI?

Soruşturmanın temelini, Bölgesel Denetim Ofisi’nin yaptığı mali denetimler sonrası hazırladığı rapor oluşturdu.

Raporda, belediye bütçesinden yapılan bazı harcamaların mevzuata uygunluğunun sorgulandığı ve bu nedenle zimmet şüphesi doğduğu belirtilmişti.

Savcılık bu rapor doğrultusunda soruşturma başlattı.