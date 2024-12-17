Macaristan, AB'nin Ukrayna'ya askeri yardımını veto etti

Yayınlanma: 17.12.2024 - 13:53

Güncelleme: 17.12.2024 - 13:53

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Brüksel'de AB dışişleri bakanları toplantısına katıldı.

Szijjarto, Macaristan'ın, Avrupa Birliği'nin Ukrayna'ya askeri yardım için 6,5 milyar Euro tahsis etme kararını veto ettiğini söyledi.

M1 televizyonuna konuşan Szijjarto, “Bugün Avrupa Barış Fonu'ndan Ukrayna'ya silah tedariki için 6.5 milyar Avro tahsis edilmesini veto ettim” dedi.

Bu, Macaristan'ın Avrupa Barış Fonu'ndan Ukrayna'ya silah tedarikini finanse etmek üzere fon tahsisini ilk kez engellemesi değil.