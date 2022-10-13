Macaristan Avrupa'ya seslendi: Rusya ile diyalog kanalları açık tutulmalı
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Rusya ile diyalog kanallarının açık kalması gerektiğini savundu.
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Rusya Enerji Haftası kapsamında Moskova'da düzenlenen konferansa katılarak değerlendirmelerde bulundu.
Peter Szijjarto, Rusya ile diyaloğun devam etmesi çağrısında bulundu.
Szijjarto, "İletişim kurmazsak, birbirimizle konuşmazsak ve iletişim kanallarını sürdüremezsek, artık barış için yaşayamayacağız" dedi.
Macaristan ve Rusya'nın nükleer santral inşasına değinen Szijjarto, çalışmaların "hızlandırıldığını" söyledi.
Macaristan'ın, Rusya ile enerji iş birliğini sürdürmekte kararlı olduğunu belirten Szijjarto, "Enerji arzının güvenliğini tehlikeye atacak hiçbir yaptırım rejimini kabul etmeyeceğimizi açıkça belirttik" diye konuştu.
Szijjarto, Kuzey Akım boru hatlarında yaşanan sızıntıların, Türk Akımı üzerinde de tehlike yaratabileceğine dikkat çekti.
Szijjarto ayrıca, "Tehditlerin önlenmesi gerekli, aksi taktirde gaz akışları sağlanamayacak" ifadelerini kullandı.
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