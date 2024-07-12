Macaristan Başbakanı Orban ile Trump buluştu

Yayınlanma: 12.07.2024 - 12:29

Güncelleme: 12.07.2024 - 12:31

NATO Zirvesi için ABD'nin Washington kentinde bulunan Orban, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda, Trump'la yaptığı görüşmeyi "barış misyonu 5.0" olarak nitelendirdi.

Ukrayna'da yaklaşık 2,5 yıldır süren savaşın son bulması için "barış misyonu" adını verdiği görüşmelerini sürdüren Orban, Trump ile yaptığı görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Barışı sağlamanın yollarını görüştük. Günün iyi haberi, (Trump) çözecek" ifadesini kullandı.

"BARIŞ MİSYONU" GÖRÜŞMELERİ

Orban, Trump ile yaptığı görüşmeye ilişkin video paylaşımında da bulunarak, Trump'ın barıştan yana olduğunu başkanlık sürecinde gösterdiğini, bunu yine yapacağını vurguladı.

Macaristan'ın AB dönem başkanlığını üstlenmesinin ardından Orban, önce Ukrayna’ya beklenmedik bir ziyaret gerçekleştirdi. Daha sonra AB yöneticilerinin tepkisine rağmen Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşen Orban, 3'üncü ziyaretini Çin'e yaptı.

Orban, "barış misyonu" kapsamında bir önceki görüşmeyi AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Washington'da yapmış, Türkiye'ye ve Erdoğan'a övgülerde bulunmuştu.