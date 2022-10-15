Macaristan Başbakanı Orban: Caydırıcı ve güçlü bir orduya ihtiyacımız var

15 Ekim 2022 Cumartesi, 17:43

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Viktor Orban, ülkesinin, Ukrayna'da "uzayan bir savaşa hazırlanması" gerektiğini savundu.

Orban, bunun için ülkesinin, "caydırıcı ve güçlü" bir orduya ihtiyacı olduğunu söyledi.

Orban, "Devekuşları gibi başımızı kuma gömemeyiz. Gerçeklerle yüzleşmek zorundayız" dedi.

Ukrayna'daki savaşın devam etmesi halinde Avrupa'nın "tehlike" altında olacağını belirten Orban, "Biz Macarların caydırıcı bir orduya ihtiyacı var. Saldırıları püskürtecek ve barışı garanti edebilecek bir ordu..." ifadelerini kullandı.

Acil durumlarda "tedbir almayan ve disiplinli olmayan" devletlerin "başarısız" olacağını savunan Orban, "İnancı ve cesareti olmayanın, uğruna savaşacak hiçbir şeyi de yoktur" diye konuştu.