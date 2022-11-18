Macaristan Başbakanı Orban rakam verdi: Yaptırımlar nedeniyle kaybediyoruz

18 Kasım 2022 Cuma, 16:37

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Viktor Orban, Macaristan ekonomisinin Rusya'ya yönelik yaptırımlar nedeniyle yılda 10 milyar avro kaybettiğini söyledi.

Orban, "Yaptırım politikası... Enerji fiyatlarının hızla yükselmesine neden oldu ve bu da Macar ekonomisinde yılda 10 milyar avroluk bir açık anlamına geliyor" dedi.

Bu tür kayıpların, bütçe fonlarının ücret artışları veya vergi indirimleri gibi sosyal amaçlar için tahsis edilebilmesini olumsuz etkilediğini belirten Orban, "Bu açıdan bakıldığında, Macaristan'ın yaptırım karşıtı politikası aşırı görünmüyor" ifadelerini kullandı.

Orban, "yaptırım politikasının savaşa giden bir yol olduğunu" vurgulayarak, Budapeşte için asıl hedefin Avrupa çapında bir durgunluktan kaçınmak olduğunu sözlerine ekledi.