Macaristan Başbakanı Orban rakam verdi: Yaptırımlar nedeniyle kaybediyoruz
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Rusya'ya yaptırımlar nedeniyle Macar ekonomisinin yılda on milyar avro kaybettiğini dile getirdi.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Viktor Orban, Macaristan ekonomisinin Rusya'ya yönelik yaptırımlar nedeniyle yılda 10 milyar avro kaybettiğini söyledi.
Orban, "Yaptırım politikası... Enerji fiyatlarının hızla yükselmesine neden oldu ve bu da Macar ekonomisinde yılda 10 milyar avroluk bir açık anlamına geliyor" dedi.
Bu tür kayıpların, bütçe fonlarının ücret artışları veya vergi indirimleri gibi sosyal amaçlar için tahsis edilebilmesini olumsuz etkilediğini belirten Orban, "Bu açıdan bakıldığında, Macaristan'ın yaptırım karşıtı politikası aşırı görünmüyor" ifadelerini kullandı.
Orban, "yaptırım politikasının savaşa giden bir yol olduğunu" vurgulayarak, Budapeşte için asıl hedefin Avrupa çapında bir durgunluktan kaçınmak olduğunu sözlerine ekledi.
Video Haberler
- Malatya'da 4,5 metrelik Atatürk maskı yapılıyor
- Yerleşik yabancı kadınlar, resim kursunda buluşuyor
- Türkiye topraklarında erozyon tehlikesi
- ''Her zaman göremiyoruz''
- Nemrut’ta turistlere kar sürprizi
- Çam fıstığı hasadı başladı
- Karaağaç acı biberi ata tohumlarıyla yetiştiriliyor
- MHP'li başkana kayıtlı hattan teröristle görüşme
- 2011'de FETÖ'yü övdüğü sözleri böyle savundu
- Atmacayı itfaiye kurtardı
En Çok Okunan Haberler
-
- Öcalan ile altı saat ne konuşuldu?
- Davutoğlu'ndan gündemi sarsacak yeni iddialar
- 'Tüm AKP kabullenmiş durumda'
- Enginyurt'tan Erdoğan'a çok sert yanıt
- Cihan Kolivar hakkında yeni gelişme
- 'Diyarbakır'a değil Mars’a da götürseler...'
- TÜSİAD Başkanı Turan'dan göçmen çıkışı
- Aslı Baykal'dan 'AKP'ye katılacak' iddiasına yanıt
- İstiklal'deki teröristin keşif görüntüleri ortaya çıktı
- 'Ooo Süleyman da burada'