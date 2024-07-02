Macaristan'dan Kiev'e destek ziyareti: Orban ve Zelenski Kiev'de bir araya geldi

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Kiev'e sürpriz bir ziyaret gerçekleştirerek Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüştü. İkili, barış fırsatları ve ikili ilişkiler üzerine önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

Yayınlanma: 02.07.2024 - 15:23
Macaristan'dan Kiev'e destek ziyareti: Orban ve Zelenski Kiev'de bir araya geldi
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