Macaristan'dan Kiev'e destek ziyareti: Orban ve Zelenski Kiev'de bir araya geldi
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Kiev'e sürpriz bir ziyaret gerçekleştirerek Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüştü. İkili, barış fırsatları ve ikili ilişkiler üzerine önemli görüşmeler gerçekleştirdi.
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