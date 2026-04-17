Macaristan'da Orban'ı deviren Magyar: 'Bakanlıklarda belgelerin imha edildiği bilgileri geliyor'

Macaristan'da Viktor Orban'ın 16 yıllık iktidarını deviren Peter Magyar, çeşitli bakanlıklar ve hükümete yakın kurumlarda geniş çaplı belge imhasına ilişkin artan sayıda bildirim aldıklarını açıkladı.
Sosyal medya platformu X'teki hesabından açıklama yapan Makyar, "Çeşitli bakanlıklar, bağlı kurumlar ve Fidesz'e (iktidar partisi) yakın şirketlerde büyük ölçekli belge imhasına ilişkin giderek artan sayıda bildirim alıyoruz" ifadelerini kullandı.
Viktor Orban'ın lideri olduğu Fidesz, 12 Nisan Pazar günü yapılan seçimlerde yüzde 39,60 oy oranıyla, 199 üyeli mecliste 56 sandalyenin sahibi olmuştu.
Tisza ise yüzde 52,06 oy oranı ve 137 parlamenter ile seçimi kazanmıştı.