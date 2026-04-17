Cumhuriyet Gazetesi Logo
Macaristan'da Orban'ı deviren Magyar: 'Bakanlıklarda belgelerin imha edildiği bilgileri geliyor'

Macaristan'da Orban'ı deviren Magyar: 'Bakanlıklarda belgelerin imha edildiği bilgileri geliyor'

17.04.2026 13:38:00
Güncellenme:
Dış Haberler Servisi
Takip Et:
Macaristan'da Orban'ı deviren Magyar: 'Bakanlıklarda belgelerin imha edildiği bilgileri geliyor'

Macaristan'da 16 yıllık Orban iktidarına son veren yeni lider Peter Magyar, bakanlıklarda ve hükümete yakın kurumlarda belge imhalarına dair çok sayıda bildirim aldıklarını açıkladı.

Macaristan'da Viktor Orban'ın 16 yıllık iktidarını deviren Peter Magyar, çeşitli bakanlıklar ve hükümete yakın kurumlarda geniş çaplı belge imhasına ilişkin artan sayıda bildirim aldıklarını açıkladı.

Sosyal medya platformu X'teki hesabından açıklama yapan Makyar, "Çeşitli bakanlıklar, bağlı kurumlar ve Fidesz'e (iktidar partisi) yakın şirketlerde büyük ölçekli belge imhasına ilişkin giderek artan sayıda bildirim alıyoruz" ifadelerini kullandı.

İşte Magyar'ın o paylaşımı: 

Viktor Orban'ın lideri olduğu Fidesz, 12 Nisan Pazar günü yapılan seçimlerde yüzde 39,60 oy oranıyla, 199 üyeli mecliste 56 sandalyenin sahibi olmuştu.

Tisza ise yüzde 52,06 oy oranı ve 137 parlamenter ile seçimi kazanmıştı.

İlgili Konular: #Viktor Orban #peter magyar

16 yıllık Orban dönemi sona ermişti: Erdoğan, Macaristan’ın yeni başbakanı Magyar ile görüştü
16 yıllık Orban dönemi sona ermişti: Erdoğan, Macaristan'ın yeni başbakanı Magyar ile görüştü AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan'ın yeni Başbakanı Peter Magyar ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Erdoğan, Magyar'ı seçimlerde elde ettiği başarı nedeniyle tebrik etti.
Orbán’ın 16 yıllık iktidarına son verdi... Péter Magyar kimdir?
Orbán'ın 16 yıllık iktidarına son verdi... Péter Magyar kimdir? Macaristan'da muhalefetin lideri Péter Magyar, 16 yıldır iktidarda olan Viktor Orbán'ın tahtını resmen devirdi. Bir dönem Orbán hayranı olan Magyar, kısa sürede onun en güçlü rakibi haline gelerek ülke siyasetinde dengeleri altüst etti.
Netanyahu Trump’ı batırıyor... Orban’ın çöküşü
Netanyahu Trump'ı batırıyor... Orban'ın çöküşü İran savaşından hemen önce Netanyahu Beyaz Saray'a gitti, özel bir toplantı salonunda Beyaz Saray'da az sayıda yöneticinin katılımıyla (Trump ve adamları tabii ki) özel bir toplantı yapıldı.