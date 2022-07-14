Macaristan duyurdu: Ordunun savaşa hazırlığı güçlendirilecek, tatbikatlar yoğunlaşacak
Macaristan Savunma Bakanı, ordunun savaşa hazır olma durumunu güçlendirme talimatı verdiğini duyurdu.
Macaristan Savunma Bakanı Christoph Szalai-Bobrovnichki, ordunun savaşa hazırlığının güçlendirilmesi ve ülkenin farklı bölgelerinde yoğun tatbikatlar yapılması talimatını verdiğini söyledi.
Christoph Szalai-Bobrovnichki, Macaristan'ın şu anda Ukrayna'da devam eden çatışma ve yasadışı göçmen akını nedeniyle benzeri görülmemiş güvenlik sorunlarıyla karşı karşıya olduğunu kaydetti.
Salai-Bobrovnichki, İngiltere'nin güçlerini seferber ettiğini, Slovakya'nın olağanüstü hal (OHAL) ilan ettiğini hatırlatarak, Macaristan'ın da hazırlıklı olması gerektiğini söyledi.
Salai-Bobrovnichki, “Macar Silahlı Kuvvetleri komutanına (Romulus Rusin-Sendi) silahlı kuvvetlerin savaşa hazır olma durumunu artırmaya hazırlanması talimatını verdim. Bu, önümüzdeki haftalarda ve aylarda askerlerin ülkenin çeşitli yerlerinde daha büyük birliklerde giderek daha yoğun bir şekilde eğitim alacakları anlamına geliyor. Eğitim hızlanıyor, daha fazla yedek asker çağırılıyor” dedi.
Salai-Bobrovnichki ayrıca, Macar Silahlı Kuvvvetleri'nin zorluklara anında ve etkili bir şekilde yanıt verdiğini de sözlerine ekledi.
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