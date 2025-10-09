Macaristan’ın 'AB kurumlarına sızdığı' iddiası Avrupa’yı karıştırdı

AB Komisyonu Sözcüsü Balazs Ujvari, Almanya'nın Der Spiegel gazetesi, Belçika'nın De Tijd gazetesi ve Macar yayın kuruluşu Direkt36'nın ortak araştırmasında ortaya atılan, AB Komisyonunun Macar üyesi Oliver Varhelyi'nin ülkesinin AB nezdindeki Büyükelçisi olduğu dönemde, Macar istihbarat görevlilerinin diplomat kılığında AB kurumlarına sızmaya çalışması iddiasıyla ilgili soruyu yanıtladı.

Ujvari, "Komisyon, her zamanki gibi bu tür iddiaları çok ciddiye alıyor. Komisyon yetkililerini ve ağlarını yasa dışı casusluktan korumaya kararlıyız" dedi.

Komisyonun iddiaları incelemek üzere dahili bir grup kuracağını belirten Ujvari, operasyonel güvenlik nedeniyle daha fazla bilgi vermeyeceklerini sözlerine ekledi.

Komisyon Başsözcüsü Paula Pinho da AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in de iddialardan haberdar olduğunu kaydetti.