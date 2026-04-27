Macaristan karıştı: Orban’a yakın isimler servetlerini yurt dışına mı taşıyor?

Macaristan’da Viktor Orbán döneminin sona erdiğini gösteren seçim sonuçlarının ardından ülkede siyasi sarsıntı yaşandığı öne sürüldü.

İngiliz basını The Guardian'da yer alan habere göre, Orbán’a yakın isimlerin servetlerini yurt dışına çıkarmaya başladığı iddia edildi.

Habere göre, Orbán döneminde zenginleştiği öne sürülen bazı çevrelerin özel jetlerle Viena üzerinden ülke dışına çıktığı ve varlıklarını farklı ülkelere taşımaya başladığı ileri sürüldü.

Kaynaklara göre servet transferlerinde özellikle BAE, Suudi Arabistan, Umman, Singapur ve Avustralya öne çıktı.

Seçimi kazanan muhalefet lideri Péter Magyar, Fidesz bağlantılı oligarkların hesap vermemek için servetlerini kaçırdığını savundu. Magyar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada milyarlarca forintin yurt dışına aktarıldığını iddia etti.

Yeni hükümetin göreve başlamasıyla birlikte yolsuzluk ve kayırmacılıkla mücadele edeceklerini vurgulayan Magyar, yetkililere “kaçmalarına izin vermeyin” çağrısında bulundu.

BELGELER İMHA EDİLİYOR İDDİASI

Magyar ayrıca bazı bakanlıklarda ve Fidesz’e yakın kurumlarda büyük çaplı belge imhası yapıldığını öne sürdü. Orbán hükümeti ise suçlamaları reddetti.

Eski Dışişleri Bakanı Péter Szijjártó, yalnızca elektronik ortamda kayıtlı belgelerin gereksiz basılı kopyalarının imha edildiğini savundu.

Haberde, Orbán’ın parlamentoya dönmeyeceğini açıkladığı ancak Fidesz liderliğini sürdürmek istediği belirtildi.

Ayrıca eski başbakanın United States’e gitmesinin beklendiği ve burada birkaç hafta kalabileceği öne sürüldü.

Bazı üst düzey Fidesz yetkililerinin ise Cumhuriyetçi Parti çevresindeki kurumlarda çalışmak amacıyla ABD çalışma vizesine başvurduğu iddia edildi.

Haberde, Orbán yönetiminin yıllardır ABD’de Trump çizgisine yakın çevrelerle güçlü ilişkiler kurduğu da öne sürüldü.

Macaristan’daki gelişmeler, Avrupa’da popülist sağ siyasetin geleceği açısından yakından takip ediliyor. Orbán’ın uzun yıllar sürdürdüğü yönetimin ardından ülkede nasıl bir dönüşüm yaşanacağı merak konusu.