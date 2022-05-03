Macaristan, Kiev Büyükelçiliği'ni yeniden açtı
Macaristan'ın Kiev Büyükelçiliği tekrar faaliyetlerine başladı
Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle kapatılan Macaristan'ın Kiev Büyükelçiliğinin tekrar açıldığını duyurdu.
Bakan Szijjarto, 3 Mart'ta geçici olarak Lviv'e taşınan büyükelçiliğin, güvenlik durumunun düzelmesi nedeniyle tekrar Kiev'de faaliyetlerine başladığını belirtti.
Szijjarto, "Büyükelçiliğin Kiev'de faaliyetlerine başlaması makul. Bu şekilde Ukrayna hükümet organlarıyla iletişim halinde kalacağız ve ihtiyaç halinde Macar ve diğer Avrupa Birliği (AB) vatandaşlarına yardım sağlayabileceğiz." şeklinde konuştu.
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