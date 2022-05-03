Macaristan, Kiev Büyükelçiliği'ni yeniden açtı

Macaristan'ın Kiev Büyükelçiliği tekrar faaliyetlerine başladı

AA
03 Mayıs 2022 Salı, 10:48
Macaristan, Kiev Büyükelçiliği'ni yeniden açtı
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Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle kapatılan Macaristan'ın Kiev Büyükelçiliğinin tekrar açıldığını duyurdu.

Bakan Szijjarto, 3 Mart'ta geçici olarak Lviv'e taşınan büyükelçiliğin, güvenlik durumunun düzelmesi nedeniyle tekrar Kiev'de faaliyetlerine başladığını belirtti.

Szijjarto, "Büyükelçiliğin Kiev'de faaliyetlerine başlaması makul. Bu şekilde Ukrayna hükümet organlarıyla iletişim halinde kalacağız ve ihtiyaç halinde Macar ve diğer Avrupa Birliği (AB) vatandaşlarına yardım sağlayabileceğiz." şeklinde konuştu.


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