Macaristan: Petrol yaptırımı teklifini veto edeceğiz

06 Mayıs 2022 Cuma, 13:27

Macaristan Başbakanı Viktor Başbakan Orban, Macaristan devlet radyosu Kossuth Radio'ya gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Viktor Orban, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in açıkladığı, Rusya'dan petrol alınmasını da yasaklamayı planlayan yeni yaptırım paketinin "kabul edilemez" olduğunu söyledi.

Orban, yaptırım paketini desteklemeyeceklerini belirterek, "Petrol ambargosu eğer kabul edilirse, Macaristan ekonomisine atılan bir atom bombası anlamına gelecek" diye konuştu.

'ENERJİ YAPTIRIMI MACARİSTAN İÇİN KIRMIZI ÇİZGİ'

Viktor Orban, Rusya'nın yerine başka bir ülkeden petrol almanın Macaristan için hem çok masraflı hem de 5 yıllık geçiş süresi gerektirdiğini aktararak, bu problem çözülünceye kadar hükümetin veto hakkını kullanacağını ifade etti.

Orban, Macaristan'ın, yaptırım uygulanmasına sıcak bakmamasına rağmen Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle AB tarafından Rusya'ya karşı getirilen daha önceki yaptırım paketlerine onay verdiğine işaret ederek, enerji yaptırımının ülkesi için kırmızı çizgi olduğunu ve bunu kabul etmeyeceklerini belirtti.

Orban ayrıca, AB'nin, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını desteklediği gerekçesiyle Rus Ortodoks Kilisesi lideri Patrik Kirill'in yaptırım listesine alınmasını da desteklemeyeceklerini sözlerine ekledi.