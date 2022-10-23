Macaristan: Rus gazına yönelik yeni AB yaptırımlarına izin vermeyeceğiz
Araştırma, denizlere bir yılda düşürülen ya da terk edilen balık ağlarının dünyanın etrafını 18 kez sarabileceğini ortaya koydu.
Macaristan Başbakanlık Ofisi Başkanı Gergely Guiyas, AB'nin Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulamasına izin vermeyeceklerini söyleyerek, "Rus gaz tedarikini etkileyen her türlü AB yaptırımını veto etmeye devam edeceğiz” dedi.
Guiyas, Gazprom ile yapılan sözleşmelerin Budapeşte'nin Ukrayna krizindeki tutumuyla bir ilgisi olmadığını belirterek, Rusya'ya yönelik yaptırımların Ukrayna sorununun çözümüne bir katkısının olmadığını, yalnızca Avrupalılara zarar verdiğini ifade etti.
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