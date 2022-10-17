Macaristan, Ukraynalı askerlerin Avrupa'da eğitimine onay vermedi

Macaristan, AB misyonu kapsamında Ukrayna ordusunun Avrupa'da askeri eğitim görmesini desteklemedi.

cumhuriyet.com.tr
17 Ekim 2022 Pazartesi, 16:35
Macaristan, Ukraynalı askerlerin Avrupa'da eğitimine onay vermedi
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Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Peter Szijjarto, ülkesinin, Ukraynalı askerleri Avrupa'da eğitme girişimine destek vermediğini söyledi.

Szijjarto, Macaristan'ın, bu konuda olumsuz bir pozisyon alan tek AB ülkesi olduğuna dikkat çekti.

Szijjarto,"Bugün Avrupa Birliği'nin bir eğitim misyonu başlatarak, Ukrayna ordusunun eğitmesine karar verildi. Macaristan'ın bu girişime onay vermediğini belirtmek isterim" dedi.

Macaristan'ın, Rusya-Ukrayna savaşının tırmanmasına yol açan adımları desteklemediğini belirten Szijjarto, barış müzakerelerinin başlamasından yana olduklarını dile getirdi.


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