Macaristan'da 3 günde 589 düzensiz göçmenin ülkeye girişi engellendi
Macaristan'da son üç günde 589 düzensiz göçmenin ülkeye girişinin güvenlik güçlerince engellendiği bildirildi.
Ulusal Polis Merkezinden yapılan açıklamada, 24-30 Ocak'ta 1295, 31 Ocak ile 6 Şubat tarihleri arasında ise 1872 düzensiz göçmenin ülkeye girişinin engellendiği ifade edildi.
Son 3 günde ülkeye girmeye çalışan 589 sığınmacının sınırlardan geri çevrildiği belirtilen açıklamada, ayrıca son bir haftada 21 kişinin insan kaçakçılığı şüphesiyle gözaltına alındığı kaydedildi.
DÜZENSİZ GÖÇMENLERE KARŞI ALINAN ÖNLEMLER
Macaristan, düzensiz göçmenleri durdurmak amacıyla Sırbistan ile Hırvatistan sınırlarına dikenli tel örgü çekmiş, sınır bölgelerinde olağanüstü hal ilan ederek, yasa dışı geçişler için uygulanan cezaları artırmıştı.
Ülke genelinde yakalanan düzensiz göçmenler, tel örgülerle çevrili sınırdan Macaristan dışına çıkarılıyor.
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