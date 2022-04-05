Macaristan'da tren kazasında çok sayıda kişi hayatını kaybetti
Macaristan'ın Csongrad-Csanad bölgesindeki Mindszent kentinde tren kazası meydana geldi. Kazada çok sayıda kişi hayatını kaybetti; 2'si ağır 10 kişi yaralandı.
Macaristan'ın Csongrad-Csanad bölgesindeki Mindszent kentinde tren kazası meydan geldi.
Polis tarafından yapılan açıklamada, Mindszent'te, minibüsün raylara çıkması sonucunda birçok kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği bildirildi. Ambulans, itfaiye ve polisin çalışmalarının sürdüğü belirtilen açıklamada, bölgeye ambulans helikopterin de intikal ettiği kaydedildi.
Macaristan Devlet Demir Yollarından yapılan açıklamada da 22 yolcu taşıyan trenin hemzemin geçidinde bir minibüse çarpması sonucunda 2'si ağır 10 kişinin yaralandığı ve birçok kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.
Açıklamadnın devamında, hemzemin geçidindeki ışıkların çalıştığı, minibüsün geçiş yasağı uyarısına rağmen tren yoluna girdiği bildirildi.
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