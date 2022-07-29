Macaristan'dan Batı'ya eleştiri: Ukrayna'daki askeri stratejisi başarısız
Macaristan, Batı'nın, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin askeri stratejisinin işe yaramadığını, Ukrayna'da barışın ancak Rusya ile ABD arasındaki görüşmelerle sağlanabileceğini duyurdu.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Viktor Orban, Batı'nın, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin askeri stratejisinin işe yaramadığını belirterek, "Batı'nın askeri stratejisi işe yaramıyor, başarısız oldu" dedi.
Orban, Rusya ile ABD arasında görüşmeler olmadan Ukrayna'daki çatışmanın bitme şansının "zayıf" olduğunu dile getirdi.
'AB YAPTIRIMLARI İŞE YARAMADI'
Viktor Orban, Ukrayna ordusunun Rusya'yı, Batı silahlarıyla yenebileceği fikrini bir yanılsama olarak eleştirdi.
Orban, Rusya'yı "istikrarsızlaştırması" beklenen AB yaptırımlarının da işe yaramadığına dikkat çekerek, "Tüm dünya Rusya'ya karşı birlik içinde değil" dedi.
'BİR RUS-AMERİKAN ANLAŞMASI'NDAN AVRUPA'NIN İSTİKRARINI BEKLEYEMEYİZ'
Viktor Orban, yeni bir Avrupa güvenlik sisteminin inşa edilmesi gerektiğini savundu.
Orban, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:
"Ateşi, alev makinesiyle söndürmezsiniz. ABD'nin burada oynayacağı kilit bir rol var. Buna vekalet savaşı denir. Batı savaşa yarı karışmış durumda, yeni bir Avrupa güvenlik sistemi üzerinde anlaşmaya varılmalı ve AB olarak birleşik bir orduya sahip olmadığımıza göre, yine bir Rus-Amerikan anlaşmasından Avrupa istikrarını beklemeliyiz" dedi.
Video Haberler
- Film gibi sahtekârlık: Karakolda ‘MİT’çi oyunu
- Konser sırasında dev ekran dansçıların üzerine düştü!
- 'Sosyal alanlarda klima çok riskli'
- Pazarcı'dan 'yalaka' açıklaması
- Hafif ticari araç takla attı: 2 ölü, 3 yaralı
- Yol trafiğe kapatıldı
- Korkuluklardaki yılan paniğe yol açtı
- 'Yumurtaya zam yolda'
- Fenerbahçe'den Vladimir Putin açıklaması
- Kamyon alev alev yandı
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Şikayeti geri çekmem için tehdit ediliyorum'
- Usta sanatçı İlhan İrem'i yitirdik
- Devlet Bahçeli'den ÖTV çıkışı
- Kılıçdaroğlu ziyareti sonrası yeni açıklama
- Yıl 1999... FETÖ tehlikesini yazmış, mahkum edilmişti
- İşte Erdoğan'ın seçim planı
- İlhan İrem'in 3 vasiyeti açıklandı
- AKP'de 'parti devleti' krizi
- İmam Halil Konakcı'dan yeni açıklama
- Tek gol İsrail'den turla dönmeye yetti!