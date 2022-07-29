Macaristan'dan Batı'ya eleştiri: Ukrayna'daki askeri stratejisi başarısız

29 Temmuz 2022 Cuma, 13:04

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Viktor Orban, Batı'nın, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin askeri stratejisinin işe yaramadığını belirterek, "Batı'nın askeri stratejisi işe yaramıyor, başarısız oldu" dedi.

Orban, Rusya ile ABD arasında görüşmeler olmadan Ukrayna'daki çatışmanın bitme şansının "zayıf" olduğunu dile getirdi.

'AB YAPTIRIMLARI İŞE YARAMADI'

Viktor Orban, Ukrayna ordusunun Rusya'yı, Batı silahlarıyla yenebileceği fikrini bir yanılsama olarak eleştirdi.

Orban, Rusya'yı "istikrarsızlaştırması" beklenen AB yaptırımlarının da işe yaramadığına dikkat çekerek, "Tüm dünya Rusya'ya karşı birlik içinde değil" dedi.

'BİR RUS-AMERİKAN ANLAŞMASI'NDAN AVRUPA'NIN İSTİKRARINI BEKLEYEMEYİZ'

Viktor Orban, yeni bir Avrupa güvenlik sisteminin inşa edilmesi gerektiğini savundu.

Orban, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Ateşi, alev makinesiyle söndürmezsiniz. ABD'nin burada oynayacağı kilit bir rol var. Buna vekalet savaşı denir. Batı savaşa yarı karışmış durumda, yeni bir Avrupa güvenlik sistemi üzerinde anlaşmaya varılmalı ve AB olarak birleşik bir orduya sahip olmadığımıza göre, yine bir Rus-Amerikan anlaşmasından Avrupa istikrarını beklemeliyiz" dedi.