Macaristan'dan İsveç hamlesi: Meclise önerge sunuldu
Macaristan'da iktidardaki Fidesz Partisi (Macar Yurttaş Birliği), İsveç’in NATO’ya üyeliğinin 26 Şubat'ta oylanması için Meclis'e önerge sundu.
Fidesz Partisi Meclis Grup Başkanı Mate Kocsis, İsveç’in NATO’ya üyeliğinin 26 Şubat’ta oylanması için Meclis'e önerge verdi.
Kocsis, Fidesz olarak oylamayı destekleyeceklerini de bildirdi.
Göz Atın
İsveç’in NATO’ya katılması için 31 üye ülkenin onayı gerekiyor.
Türkiye'nin 23 Ocak'ta İsveç'in NATO'ya üyeliğini onaylamasının ardından gözler Macaristan’a çevrilmişti.
Macaristan ile İsveç arasında yaşanan bazı gerginlikler nedeniyle süreç uzamış, Macar tarafı oylamanın yapılabilmesi için İsveç Başbakanı Ulf Kristersson’un Budapeşte’yi ziyaret etmesi koşulunu öne sürmüştü.
Kristersson, dün Varşova’da yaptığı açıklamada, Macaristan’ı ziyaret edeceğini, henüz ziyaret tarihinin belirlenmediğini bildirmişti.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Kanıtlamazsa dünyanın en namert insanıdır...'
- Başsavcılıktan jet itiraz!
- 'Kimse korkmasın, herkese kelepçeleri yetmez!'
- Suudi Arabistan'da bir ilk: Güzellik yarışması...
- Ortaylı'dan o düğüne ilişkin yeni açıklama
- CHP İstanbul'da 2 ilçenin adayını değiştirdi
- Cumhur Ankara’da ‘tedirgin’
- CHP Hatay kararını verdi
- Feyza Altun’un gözaltına alınmasına tepki yağdı
- O dönerci ilk kez konuştu