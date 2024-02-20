Macaristan'dan İsveç hamlesi: Meclise önerge sunuldu

Macaristan'da iktidardaki Fidesz Partisi (Macar Yurttaş Birliği), İsveç’in NATO’ya üyeliğinin 26 Şubat'ta oylanması için Meclis'e önerge sundu.

AA
Yayınlanma: 20.02.2024 - 15:49
Macaristan'dan İsveç hamlesi: Meclise önerge sunuldu
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Fidesz Partisi Meclis Grup Başkanı Mate Kocsis, İsveç’in NATO’ya üyeliğinin 26 Şubat’ta oylanması için Meclis'e önerge verdi.

Kocsis, Fidesz olarak oylamayı destekleyeceklerini de bildirdi.

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İsveç’in NATO’ya katılması için 31 üye ülkenin onayı gerekiyor.

Türkiye'nin 23 Ocak'ta İsveç'in NATO'ya üyeliğini onaylamasının ardından gözler Macaristan’a çevrilmişti.

Macaristan ile İsveç arasında yaşanan bazı gerginlikler nedeniyle süreç uzamış, Macar tarafı oylamanın yapılabilmesi için İsveç Başbakanı Ulf Kristersson’un Budapeşte’yi ziyaret etmesi koşulunu öne sürmüştü.

Kristersson, dün Varşova’da yaptığı açıklamada, Macaristan’ı ziyaret edeceğini, henüz ziyaret tarihinin belirlenmediğini bildirmişti.


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