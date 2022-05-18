Macaristan'dan savaş açıklaması: Macarlar barış istiyor

18 Mayıs 2022 Çarşamba, 13:41

Macaristan’ın yeni Cumhurbaşkanı Katalin Novak, ilk yurt dışı ziyaretini Polonya’ya yaptı.

Katalin Novak, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile Varşova'da bir araya geldi.

Andrzej Duda, Novak'ın ilk yurt dışı ziyaretini Polonya'ya yapmasının iki ülke arasındaki dostluğun göstergesi olduğunu belirterek, "Ülkelerimizde de benzer politikaları uygulayacağımıza inanıyorum. Bugün ikili olarak adil, demokratik dünyanın içinde bulunduğu sorunlarla ilgili konuştuk" dedi.

Novak da "İlk yurt dışı seyahatimin Polonya olması gerektiği benim için gayet açıktı. Ukrayna bugün Avrupa'nın kapılarını koruyor, orada masum insanlar ölüyor. Kurbanların yanında olmalıyız" dedi.

'MACARLAR BARIŞ İSTİYOR'

Katalin Novak, Ukrayna'daki savaş görüntülerinden derinden sarsıldığını belirterek,"Putin'in saldırganlığını ve egemen bir devlete gerçekleşen silahlı saldırıları kınıyoruz. Biz Macarlar barış istiyoruz. Macaristan'da ve komşu ülkelerde savaşı değil, barışı kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Novak, "Biz masum kurbanların ve gerçeğin yanındayız. Avrupa Birliği ve NATO'ya verdiğimiz taahhütleri yerine getiriyoruz ve bir karara 'hayır' deme hakkımız olduğunda ve Macaristan'ın çıkarları gerektirdiğinde 'hayır' diyoruz" şeklinde konuştu.