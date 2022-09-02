Macaristan'dan Ukrayna-Rusya savaşı uyarısı: AB'nin zayıflamasına yol açtı
Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Szijjarto, Ukrayna-Rusya savaşının çok yönlü sonuçlarından dolayı AB'nin "feci" şekilde "zayıflamasına" yol açtığını ileri sürdü.
Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Peter Szijjarto, Ukrayna-Rusya savaşının, Avrupa Birliği'nin "feci" şekilde "zayıflamasına" yol açtığını ve ülke liderlerinin bunu "engelleyemediğini" öne sürdü.
Szijjarto, Ukrayna-Rusya savaşına işaret ederek, "Ekonomik etkisi ve yıkıcı enerji arzı krizi, Avrupa ülkelerinin feci bir şekilde zayıflamasına yol açtı" dedi.
Szijjarto, "Bu masanın etrafında otururken gerçeği söylemeliyiz ve gerçek şu ki; AB liderleri, Avrupa'daki insanları, hiç de sorumlu olmadıkları savaşın faturalarını ödemekten koruyamadı" ifadelerini kullandı.
'AVRUPA'NIN ÖLÜMCÜL HALE GELMEMESİ İÇİN SAVAŞ DURDURULMALI'
Peter Szijjarto, bu savaşın "Avrupa'nın ölümcül hale gelmemesi için" sonuçlarının nasıl önlenebileceği konusunda görüşmeler yapılması gerektiğini savundu.
Szijjarto, "Avrupa'nın, Batı Balkanlar'a ihtiyacı olduğu için, genişleme politikasının şu anda Avrupa için çok önemli olması gerektiğinin herkes farkında" dedi.
Szijjarto ayrıca, savaştan dolayı küresel çapta "yüz milyonlarca insanın açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu" ve sonuç olarak Macaristan'ın "sınırları boyunca yeni bir göçmen dalgası" ile karşı karşıya olduğunu sözlerine ekledi.
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