Macaristan'dan Ukrayna uyarısı: AB, giderek savaşın içine çekiliyor
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Batı yaptırımlarının Rusya'yı zayıflatmayı amaçladığını, ancak bunun tam tersinin gerçekleştiğini belirterek Avrupa ekonomisini zayıflattığını söyledi.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Semerkant'ta düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Liderler Zirvesi'nde konuştu.
Viktor Orban, Avrupa Birliği'nin giderek Ukrayna'daki çatışmanın içine çekildiğini söyledi.
Orban, "Biz Avrupa Birliği olarak ilk başta sadece öldürücü olmayan silahlar tedarik etmeye karar verdik ve daha sonra AB öldürücü silahlar tedarik etmeye başladı. Şimdi Ukrayna'dan askeri personeli Avrupa ülkelerinde eğitiyor ve önümüzdeki günlerde Ukrayna ekonomisini desteklemenin ekonomik yükünü üstlenme kararı alınacak. Bu çatışmaya bu şekilde giderek daha fazla dahil oluyoruz" dedi.
Ukrayna'da erken barış sağlanması umudunu dile getiren Orban, "Macaristan'ın görevi Ukrayna'da mümkün olan en kısa sürede bir ateşkes anlaşmasına varılmasını ve barış görüşmelerinin bir an önce başlamasını sağlamaktır. Gıda ve enerji krizini ancak barış sona erdirebilir" dedi.
Orban, "Batı ile Doğu arasındaki işbirliğine ilgi duyduğunu" belirterek, "Böyle bir işbirliğini reddedenler her zaman kaybedecektir. Bu nedenle Türk Devletleri Örgütü'nün çalışmalarına her zaman tam destek vereceğiz" ifadelerini kullandı.
"YAPTIRIMLAR RUSYA'YI DEĞİL, AB'Yİ ZAYIFLATIYOR"
Orban, Batı yaptırımlarının Rusya'yı zayıflatmak istediğini, ancak bunun tam tersinin gerçekleştiğini belirterek Avrupa ekonomisini zayıflattığını söyledi.
"Avrupa Birliği'ni gelecekte birkaç yıl sürecek bir ekonomik krizin beklediğini" vurgulayan Orban, "Sorun şu ki, barış isteyenlerin ilerlemesi, savaş lehine haykıranlardan çok daha yavaş. Bu tırmandırıcı söylemin barış söyleminin üzerini örttüğünü görüyoruz. Uluslararası kurumların giderek daha fazla siyasallaştığını ve sağduyuya dayalı diyaloğa giderek daha az yer kaldığını görüyoruz" diye konuştu.
Orban, "Avrupa Birliği'nin Rusya'ya karşı çok sert yaptırımlar uygulamaya karar verdiğini biliyoruz, bu yaptırımlar aslında durumu daha da kötüleştiriyor. Bu yaptırımlar Rusya'yı zayıflatmayı ve barışa zorlamayı amaçlıyor, ancak tam tersi oluyor" dedi.
"Avrupa'nın kendi dış politika önceliklerini belirleyecek bireysel iradesinin olmadığını, bu nedenle ABD'nin dış politikasını desteklediğini" ileri süren Orban, "Zayıflayan Rusya ekonomisi değil, Avrupa ekonomisidir. Avrupa ekonomilerimiz hızla resesyona doğru ilerliyor" ifadelerini kullandı.
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