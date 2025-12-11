Machado, aylar sonra ilk kez halkın karşısına çıktı

Aylarca saklanan Venezuela muhalefet lideri María Corina Machado, Nobel Barış Ödülü’nü almak üzere Norveç’e gizlice giderek kamuoyunun karşısına çıktı.

Machado, Oslo’da bir otelin balkonunda gecenin karanlığında göründü ve kendisini bekleyen kalabalığa el salladı.

Ocak ayından bu yana ilk kez halkın karşısına çıkan muhalif lider, seyahat yasağına rağmen ülkeyi terk etmesi halinde “firari” ilan edileceğini duyuran hükümete karşın bu kentte belirdi.

Machado, Grand Hotel önünde toplanan destekçilerin tezahüratları arasında duygusal anlar yaşadı. Kalabalığa el salladı, onlara öpücükler gönderdi ve güvenlik bariyerlerini aşarak bizzat yanlarına gitti. “Maria!” sesleri arasında halkla kucaklaşan muhalefet lideri, yıllardır süren baskı döneminin ardından ilk kez bu kadar yakın temas kurdu.

Nobel Komitesi, bu yılki Barış Ödülü’nü Machado’ya, “Venezuela’da diktatörlükten demokrasiye adil ve barışçıl bir geçiş için verdiği mücadele” nedeniyle layık gördü.

Ödülü, eski başkan adayı adına önce kızı Ana Corina Sosa aldı. Machado, güvenlik gerekçesiyle çocuklarını yaklaşık iki yıldır göremediğini ve onların mezuniyetleri ile düğünlerini kaçırdığını anlatarak “Bugün onlara sarılabildim, birlikte ağladık, dua ettik” dedi.

REJİM BASKISI VE SUÇLAMALAR

Venezuela Başsavcılığı, Machado’nun Norveç’e gitmesi halinde kendisini “komplo, nefret kışkırtma ve terörizm” suçlamalarıyla firari sayacağını duyurmuştu.

Muhalefet lideri yıllardır Nicolás Maduro yönetimini “suç örgütü” olarak niteliyor ve ülkenin birleşerek iktidarı devirmesi gerektiğini savunuyor. Geçen yılki seçimlerde adaylığı engellenmiş, Maduro üçüncü kez altı yıllık bir dönem için iktidarını sürdürmüştü.

Wall Street Journal’ın haberine göre Machado, Venezuela’dan ayrılmak için kılık değiştirerek en az 10 askeri kontrol noktasından geçti. Ülkeyi ise bir balıkçı köyünden kalkan küçük bir ahşap balıkçı teknesiyle terk etti.

Operasyonun iki ay süren planlamayla yürütüldüğü, Venezuela’da insanları kaçırılmaktan koruyan bir yeraltı ağının ve ABD’nin de süreçte rol aldığı belirtildi.

Nobel Komitesi Başkanı Jørgen Watne Frydnes, Machado’nun Oslo’ya ulaşmasını “aşırı tehlikeli bir durumun başarıyla aşılması” olarak tanımladı.

“RİSKLERİN FARKINDAYIM”

BBC’ye konuşan Machado, dönüş ihtimaliyle ilgili soruya “Elbette geri döneceğim. Aldığım risklerin farkındayım” yanıtını verdi.

Nerede olması gerektiğinin tamamen “mücadeleye en faydalı olacak yer” ile ilgili olduğunu belirten Machado, son dönemde bu yerin Oslo olduğuna inandığını söyledi.

Machado, ödül sonrası ABD Başkanı Donald Trump’a övgülerde bulundu. Aynı gün Trump yönetimi, Venezuela açıklarında bir petrol tankerine el koyduklarını açıkladı. Washington, tankerin yaptırım kapsamındaki yasa dışı bir petrol ağına hizmet verdiğini savunurken Caracas yönetimi bunu “korsanlık” olarak nitelendirdi.