Macron’dan Avrupa’ya 'yeni güvenlik mimarisi' çağrısı:

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa’nın güvenlik, ekonomi ve stratejik bağımsızlık alanlarında köklü bir dönüşüme ihtiyaç duyduğunu belirterek, Rusya’nın da dahil olacağı yeni bir güvenlik mimarisi çağrısı yaptı.

Avrupa’nın, ABD ile olası gerilimlere karşı hazırlıklı olması gerektiğini vurgulayan açıklamaların, Brüksel’de yapılacak kritik AB zirvesi öncesi öncesi gelmesi dikkat çekti.

Rus haber ajansı TASS’ın aktardığına göre Macron, İspanyol gazetesi El País’e verdiği röportajda şu ifadeleri kullandı:

Avrupa’da, Rusya’nın da katılımıyla yeni bir güvenlik mimarisi inşa etmek zorundayız.

ABD İLE 'YENİ GERİLİMLERE' HAZIRLIK

Öte yandan Macron, Avrupa’nın ABD ile daha fazla anlaşmazlık yaşamaya hazır olması gerektiğini belirterek, 'Grönland krizi'ni ekonomik reformlar için bir 'uyarı sinyali' olarak değerlendirdi.

Macron, daha önce birçok Avrupa gazetesine verdiği röportajlarda, Washington ile yaşanan gerilimin geçici olarak azalmasının 'kalıcı bir dönüşüm anlamına gelmediğini' ifade etmişti.

Macron, Salı günü yaptığı açıklamalarda, Avrupa Birliği’ni 'ortak borçlanma mekanizmalarına yönelmeye' çağırdı.

Fransız lider, bununla da kalmadı, Eurobond benzeri araçların, Avrupa’nın büyük çaplı yatırımlar yapmasını sağlayacağını ve 'ABD dolarının küresel hâkimiyetine meydan okuyacağını' da savundu.

"GERİ ADIM ATMAK ÇÖZÜM GETİRMEDİ"

Macron, aralarında Le Monde ve Financial Times’ın da bulunduğu gazetelere yaptığı açıklamada şunları dile getirdi:

Açık bir düşmanca tutum varsa, boyun eğmemeli ya da uzlaşma aramamalıyız. Aylarca bu yöntemi denedik ve işe yaramadı.

Macron, eski ABD Başkanı Donald Trump dönemindeki yönetimin 'Avrupa’ya açıkça düşmanca' davrandığını ve 'Avrupa Birliği’ni zayıflatmayı hedeflediğini' savundu.

Önümüzdeki aylarda ABD’nin, dijital sektöre yönelik Avrupa düzenlemeleri nedeniyle AB’ye karşı adımlar atabileceğini belirten Macron, Dijital Hizmetler Yasası’nın uygulanması halinde 'Washington’un gümrük vergileriyle karşılık verebileceği' uyarısında bulundu.

AB LİDERLERİ BRÜKSEL'DE TOPLANIYOR

Macron’un açıklamaları, Avrupa Birliği liderlerinin Perşembe günü Brüksel’de düzenleyeceği zirve öncesinde geldi.

Zirvede, AB ekonomisinin güçlendirilmesi, küresel rekabette ABD ve Çin karşısında daha dirençli hâle getirilmesi ve stratejik özerkliğin artırılması hedefleniyor.