Macron ile görüşmesini anlattı: Taklidini yaptı

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un konuşmasını taklit etti.

AA
Yayınlanma: 08.01.2024 - 15:31
Macron ile görüşmesini anlattı: Taklidini yaptı
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Eski ABD Başkanı Donald Trump, kasımda düzenlenecek başkanlık seçimleri kampanyası kapsamında Iowa eyaletinde düzenlenen mitingde konuştu.

ABD'li teknoloji şirketlerinden vergi alacağını duyuran Macron ile başkanlığı döneminde yaptığı görüşmeyi hatırlatan Trump, Fransa Cumhurbaşkanı'nın aksanını taklit etti.

 

Trump, görüşmede bu vergiye ilişkin yasayı geri çekmezse o gece itibarıyla Fransa'dan ABD'ye satılan tüm şarap ve şampanyalara yüzde 100 vergi getireceğini söylediğini belirtti.

Bu sözler üzerine Fransa Cumhurbaşkanı'nın cevabını aksanını taklit ederek anlatan Trump, Macron'un, "Hayır, hayır, hayır, bunu yapamazsın Donald" diye konuştuğunu aktardı.


Donald Trump Emmanuel Macron

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