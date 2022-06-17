Kiev'de soğuk karşılama: Macron ile Zelenski arasında gergin anlar
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve İtalya Başbakanı Mario Draghi, 16 Haziran'da Kiev'i ziyaret etti. Avrupalı liderler, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüştü. Görüşmede, Macron ile Zelenski arasındaki gergin anlar kameralara yansıdı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve İtalya Başbakanı Mario Draghi, 16 Haziran'da Kiev'i ziyaret etti. Üç Avrupalı liderin Kiev ziyareti, işgalin başından bu yana bölgeye yönelik gerçekleştirilmiş en önemli ziyaretlerden biri olarak kayıtlara geçti.
Liderler, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüştü. Zelenski'nin Macron'a soğuk davranması objektiflere yansıdı. Ülke liderlerinin toplantıda konuştukları ve sonrasında yapılan açıklamalar kadar söz konusu görüntüler de çokça konuşuldu.
KARŞILAMADA OLUŞAN GERGİNLİK
Volodimir Zelenski, karşılama anında Macron'a karşı soğuk tavrını ortaya koydu. Zelenski, Macron'un elini sıkarken yüzü asık bir hal aldı.
Öte yandan, Zelenski'nin İtalya Başbakanı Draghi ile olan daha sıcak teması "bu tavır Macron'a özel mi" sorusunu akıllara getirdi.
BASIN AÇIKLAMASINDA SERT BAKIŞLAR
Zelenski'nin soğuk tavrı, ziyaretin devamında da sürdü. Dört liderin ortak basın açıklaması gerçekleştirdiği sırada Zelenski'nin Macron'a yönelik sert bakışları kameralara yansıdı.
MACRON SARILMAK İSTEDİ, ZELENSKİ MÜSAADE ETMEDİ
Ayrıca, Emmanuel Macron, Volodimir Zelenski'ye sarılmak için hamle yapmış olsa da Zelenski, Macron'un bu isteğine karşılık vermedi.
ZELENSKİ NEDEN TEPKİLİ?
Zelenski'nin özellikle Macron başta olmak üzere bazı Avrupalı liderlere tepki göstermesinin altında birkaç sebep yatıyor.
İlk olarak, Macron, geçtiğimiz günlerde "Rusya'yı küçük düşürmemeliyiz" açıklamasında bulunmuştu. Bu açıklamaya Ukrayna tepki göstermişti. Ayrıca, hem savaş başlamadan önce hem de başladıktan sonra Macron, Zelenski'den çok Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü. Rusya'ya daha çok önem verilmesi Zelenski'nin tepkisine neden olan bir başka konuydu.
Ukrayna, son dönemlerde Avrupa'yı Ukrayna'ya silah sevkıyatı yapılması ve gerekli desteğin verilmesi konusunda geç kalmakla suçluyordu. Hatta Avrupalı liderlerin bu ziyareti, son zamanlarda oluşan gergin havayı yatıştırmak amacıyla gerçekleştirdiği yönünde yorumlar yapıldı.
Fransa'nın, Ukrayna'nın AB'ye hızlıca üye olmasını desteklememesi de Zelenski'nin Macron'a tepki göstermesinin muhtemel nedenlerinden biri olarak biliniyor. Fransız makamlarının, "Ukrayna'nın AB'ye girmesi on yıllar alır" yönünde açıklaması da taraflar arasında gerginliği artırmıştı. İtalya ise Ukrayna'nın hızlı AB üyeliğini destekliyor.
Ayrıca, Fransa'nın Avrupa Birliği Konseyi Dönem Başkanlığı'nı sürdürmesi ve Avrupa'nın lideri konumunda olması, Ukrayna ve Zelenski'nin tepkilerini daha çok Macron'a göstermesine neden oluyor.
Mehmet Baran Kılıç
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