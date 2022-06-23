Macron, mecliste siyasi ittifak arayışında

23 Haziran 2022 Perşembe, 00:55

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, son seçimlerden bu yana ilk kez kameralar karşısına geçerek ulusa seslendi.

Macron, seçimde sandığa gitmeyenlerin oranının yüksek olduğunu belirterek, bunun görmezden gelinemeyeceğini söyledi.

Fransız toplumunda derin kırılma ve bölünmeler olduğunu dile getiren Macron, bunun Meclis'in yapısına da yansıdığına dikkati çekti.

Macron, bu durumun seçmenin bir kısmındaki endişeleri ortaya çıkardığını aktardı.

Meclis'teki mevcut durumda hiçbir siyasi gücün yasaları tek başına yapamayacağına dikkati çeken Macron, iktidar cephesinin yasaları geçirmek için bir koalisyon ya da her yasa tasarısı için uzlaşma sağlaması gerektiğini vurguladı.

Emmanuel Macron, iki gündür siyasi partilerin liderleriyle görüştüğünü söyledi.

Ülkede alım gücü, enerji, çevre, istihdam, sağlık gibi konularda atılması gereken adımlar olduğuna işaret eden Macron, bunları gerçekleştirmek için önemli reformlarla ihtiyaç olduğunun altını çizdi.

Fransa'da 577 sandalyeli Ulusal Meclis'te salt çoğunluk, 289 milletvekili ile sağlanırken, son seçimlerde iktidar cephesinin ittifakı yalnızca 245 milletvekili çıkarabilmişti.