Macron, neden güneş gözlüğü takıyor?

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, forumda yaptığı konuşma sırasında pilot tipi (aviator) güneş gözlüğü kullandı. Konuşmasında, ABD ile artan gerilim ortamında Danimarka ile ittifak halinde Grönland’a asker gönderilmesi gibi başlıklara değinen Macron, çok taraflılığı da savundu.

“Barışın, istikrarın ve öngörülebilirliğin olduğu bir zamandayız” diye espri yapan Macron'un sözleri, salonda kahkahalara neden oldu.

Fransız lider, konuşmasının devamında, “Açıkça görülüyor ki istikrarsızlık ve dengesizlik dönemine doğru gidiyoruz” dedi.

Geçen hafta Macron, açık havada yapılan bir askeri tören sırasında gözleri kızarmış ve şişmiş bir halde görüntülenmişti. Yeni yıl konuşmasında da bu görüntüsüne değinmişti.

Macron, Fransa Silahlı Kuvvetleri’ne seslenişinde, “Lütfen gözümün hoş olmayan görüntüsünü mazur görün. Elbette tamamen zararsız bir şey” demişti.

Macron ayrıca, 1982 yapımı Rocky III filminde yer alan ve ABD’li rock grubu Survivor’ın seslendirdiği, 'Eye of the Tiger' (Kaplanın Gözü) şarkısına atıfta bulunarak şakayla karışık şu ifadeleri kullanmıştı:

“Bu, ‘Kaplanın Gözü’ne istemeden yapılmış bir gönderme… Referansı yakalayanlar için bu, kararlılığın bir işaretidir.”