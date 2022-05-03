Macron, Putin'i telefonla arayacak
Fransa Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre Emmanuel Macron, Vladimir Putin'i arayacak.
Fransa Cumhurbaşkanlığı Sarayı Elysee'den yapılan açıklamaya göre Emmanuel Macron, Vladimir Putin'i telefonla arayacak.
Yapılan açıklamaya göre, görüşme Türkiye saati ile 13.00 civarında gerçekleşecek.
İkili arasındaki son telefon görüşmesi 29 Mart'ta yapılmıştı.
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