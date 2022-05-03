Macron, Putin'i telefonla arayacak

03 Mayıs 2022 Salı, 12:44

Fransa Cumhurbaşkanlığı Sarayı Elysee'den yapılan açıklamaya göre Emmanuel Macron, Vladimir Putin'i telefonla arayacak.

Yapılan açıklamaya göre, görüşme Türkiye saati ile 13.00 civarında gerçekleşecek.

İkili arasındaki son telefon görüşmesi 29 Mart'ta yapılmıştı.