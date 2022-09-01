Macron, Rusya ile diyalogu savundu: 'Türkiye, Moskova ile konuşan tek güç olmamalı'

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna'nın işgalinden sonra Rusya ile diyalogu sürdürme politikasını savundu. Macron, Türkiye'nin Moskova ile konuşan tek güç olmaması gerektiğini ve müzakere edilmiş bir barış için şimdiden hazırlıkların yapılması gerektiğini söyledi.

cumhuriyet.com.tr
01 Eylül 2022 Perşembe, 16:29
Macron, Rusya ile diyalogu savundu: 'Türkiye, Moskova ile konuşan tek güç olmamalı'
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Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Elysee Sarayı'nda yaptığı toplantıda açıklamalarda bulundu. 

AFP'nin haberine göre, Macron yaptığı açıklamalarda, Avrupa Birliği'nin bütünlüğü için Rusya ile diyalog kurmanın öneminden bahsederken "Türkiye'nin Rusya ile konuşmaya devam eden tek dünya gücü olmasını kim ister?" dedi.

Macron, AB'ye üye ülkere "müzakere edilmiş bir barış" için hazırlık çağrısında bulundu. 

Olası müzakerenin zamanlaması ve şartları Kiev yönetimi tarafından belirleneceğini dile getiren Macron, "Bir diplomatın görevi herkesle, özellikle de aynı fikirde olmadığımız insanlarla konuşmaktır. Dolayısıyla müttefiklerimizle koordineli olarak çalışacağız" ifadesinde bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı, savaşın başında dile getirdiği "Savaşa katılmıyoruz da istemiyoruz da" sözlerini yineledi.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalindeki temel sebebin AB'yi bölmek olduğunu söyleyen Macron, "Avrupa'nın bu savaşla bölünmesine izin vermemeliyiz. Avrupa birliği anahtardır. Avrupa'nın bölünmesi Rusya'nın savaşın amaçlarından biriydi" dedi.


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