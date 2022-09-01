Trump'ın elinde Macron'un seks hayatına dair bilgiler olduğu iddia edildi
Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) eski ABD başkanı Donald Trump'ın Mar-a-Lago'daki evinde yaptığı soruşturmada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un seks hayatına dair bilgiler olduğu iddia edildi.
Eski ABD başkanı Trump'ın Mar-a-Lago'daki evinde bulunan belgelerde, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un seks hayatına dair ayrıntılı raporlar bulunduğu iddia edildi.
ABD'de yayınlanan Rolling Stones dergisinin haberinde; FBI tarafından gerçekleştirilen Mar-a-Lago soruşturmasında, Trump'ın, Macron’un seks hayatına dair istihbarat kaynaklarından edindiği gizli bilgilere sahip olduğu iddiası yer aldı.
ÖVÜNEREK ANLATMIŞ
Habere göre, ismi açıklanmayan iki kişi, FBI, Mar-a-Lago baskınında ele geçirdiği belgelerde "Bilgi: Fransa Başkanı" ismiyle bir dosyanın olduğunu söyledi.
Kaynakların aktardığı bilgiye göre, dosyada Trump'ın özellikle Beyaz Saray'da geçirdiği süre boyunca ve sonrasında en yakın iş arkadaşlarından bazılarına, Macron'un cinsel yaşamı ile ilgili bilgilere sahip olduğu için övündüğü öne sürüldü.
Kaynaklar ayrıca, Fransa ve ABD hükümetlerinin bu iddiaları araştırdığını ancak bu tür bir bilginin ulusal güvenlik ihlali anlamına mı geldiğini, yoksa önemsiz bir bilgi mi olduğuna henüz karar veremediklerini söyledi.
FBI tarafından bu konuyla ilgili bir doğrulama gelmedi.
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