Macron, Rusya ile iletişimde olmaya devam edeceğini açıkladı
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya'yla konuşmaya devam edeceğini belirtti.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün Yeni Ay Yılı dolayısıyla Elysee Sarayı'nda düzenlenen resepsiyonda Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Macron, "Başka zamanlarda bazıları Rusya ile konuştuğum için beni eleştirdi ve Rusya ile konuşmaya devam edeceğim" dedi.
Emmanuel Macron, Çin'i ima ederek, "Bu emperyalist savaşa karşı gözlerimizi yumarsak kim özgür ve istikrarlı uluslararası bir düzeni savunabilir ki?" ifadesini kullandı ve bu düzenden herkesin sorumlu olduğuna değindi.
En Çok Okunan Haberler
-
- MHP'de Sinan Ateş istifası
- İktidarın vekil tuzağı
- Kudüs’te bir Yahudi yerleşim birimine silahlı saldırı
- 'Yarın birileri de buraya gelecek...'
- İşte HDP'nin adaylık havuzunda adları geçenler...
- Erdoğan, üçüncü kez aday olabilir mi?
- İzmir'de kar sevinci
- Özel harekat polisi ailesini katletti
- Orduya 'hazır olun' çağrısı
- Antalya'da korkulu dakikalar! Uçağa yıldırım isabet etti