Macron'dan ABD çıkışı: Avrupa-ABD ilişkilerinde uyumsuzluk var
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD ile Avrupa arasındaki ilişkilerde bir uyumsuzluk olduğunu söyledi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin CBS'ye konuştu.
Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile doğrudan temas halinde olduğunu ve Ukrayna'daki savaşa bir çözüm bulmanın tek yolunun görüşmeler olduğunu düşündüğünü söyledi.
Macron, "Başkan Putin ile düzenli görüşmeleri ve doğrudan teması her zaman destekliyorum çünkü angajmanı yenilemenin en iyi yolunun bu doğrudan kanalı sürdürmek olduğuna inanıyorum" dedi.
Mevcut durumun çözümüne ilişkin Macron, buna "Ukraynalılar tarafından karar verilmesi gerektiğini" ifade ederek, "Bir çözüm bulmanın tek yolu müzakerelerdir. Askeri bir seçenek görmüyorum" diye konuştu.
Putin'in, Batı'nın "Rusya'yı yok etmek" istediğine inandığını belirten Macron, "Hedeflediğimiz şeyin bu olduğunu sanmıyorum. Biz Fransızlar hiçbir zaman bunun için çabalamadık. Dahası, kültürel ve tarihsel olarak çok yakın bağlarımız var. Biz Rus halkına her zaman saygı duyduk" dedi.
"ABD İLE İLİŞKİLERDE UYUMSUZLUK VAR"
Macron, Washington yönetiminin ve ABD Başkan Joe Biden'ın kişisel olarak "Avrupa'ya çok bağlı" olduğunu, ancak ilişkilerinde bir uyumsuzluk olduğunu söyledi.
Macron, "Bugünkü duruma bakarsanız, gerçekten de bir senkronizasyon bozukluğu olduğunu görürsünüz. Neden? Enerji. Avrupa gaz ve petrol alıcısı, ABD ise üreticidir. Duruma bakarsanız, sanayimiz ve hane halkımız farklı fiyatlardan alım yapıyor. Dolayısıyla toplumlarımızın satın alma gücünü ve rekabetçiliğini etkileyen büyük bir uçurum var" dedi.
Avrupa ve ABD'nin, Ukrayna'daki savaşa "aynı ilkeler adına" Kiev'i desteklemek için dahil olduğunu söyleyen Macron, "Ancak bu savaşın bedeli Atlantik'in iki yakasında da aynı değil" dedi.
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