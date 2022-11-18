Macron'dan Rusya çağrısı: Müzakere masasına döndürmeyi teşvik edin

18 Kasım 2022 Cuma, 13:32

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'nin ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Emmanuel Macron, APEC üyelerini Rusya'yı Ukrayna ile müzakere masasına dönmeye teşvik etmeye çağırdı.

Macron, "Fransa sadece Ukrayna'yı desteklemekle kalmıyor. Bunu yapmaya devam edecek, aynı zamanda Çin, Hindistan, Orta Doğu, Afrika, Latin Amerika... yakın bir şekilde çalışacak" diye konuştu.

Macron, APEC ülkelerine seslenerek, "Rusya'ya şu mesajı iletmemize yardımcı olun: Savaşı durdursun, dünya düzenine saygı göstersin, müzakere masasına geri dönsün. Çünkü hepimizin zamanımızın gerçek zorluklarına yanıt vermeye odaklanmamız gerekiyor" dedi.