Macron'dan 'bağımsızlık' vurgusu: Bu, dünya düzeni için faydalı olacak

Yayınlanma: 24.06.2023 - 11:07

Güncelleme: 24.06.2023 - 11:07

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, CNN'e verdiği bir demeçte AB'nin daha bağımsız hale gelmesi gerektiğini söyledi.

Macron, "Avrupa'nın ve AB'nin çok daha bağımsız hale gelmesi benim için çok önemli. Bu dünya düzeni için faydalı olacaktır" dedi.

Macron, Avrupa'nın daha fazla özerklik kazanmasının ve AB'nin bölgesel sorunları bağımsız bir şekilde çözebilmesinin ABD için de faydalı olacağını belirterek, "Bu birkaç yıl ya da on yıllar içinde mi gerçekleşecek? Emin değilim" diye konuştu.

Macron, "Vatandaşlarımızın modern yaşamın temel noktaları olan teknoloji, savunma ve enerji konularında bağımsız olmalarını istiyorum. Dünyanın geri kalanına ne olacağını kimse bilemez ve eğer tek bir ulusa bağımlı olursanız, çok karmaşık bir duruma düşebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Avrupa'nın bağımlı bir konuma düşmesini istemediğini kaydeden Macron, "Dolayısıyla, bir Avrupalı olarak, daha fazla özerklik için mücadele etmenin adil olacağına inanıyorum" diyerek sözlerini tamamladı.