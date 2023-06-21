Paris'te patlama! Yaralılar var
Fransa'nın başkenti Paris'te bir doğalgaz patlaması meydana geldi. Olayda dört kişi ağır yaralanırken, itfaiye ekipleri patlamanın ardından çıkan alevlere müdahale ediyor.
Paris'in beşinci bölgesinde doğalgaz patlaması meydana geldi. İlk belirlemelere göre dört kişi yaralandı.
Beşinci bölge belediye başkanı Florence Berthout, yaralı dört kişinin durumunun kritik olduğunu söyledi.
Gaz patlaması nedeniyle birkaç binanın alev aldığı ve bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibinin sevk edildiği duyuruldu.
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