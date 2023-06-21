Paris'te patlama! Yaralılar var

Yayınlanma: 21.06.2023 - 19:13

Güncelleme: 21.06.2023 - 19:13

Paris'in beşinci bölgesinde doğalgaz patlaması meydana geldi. İlk belirlemelere göre dört kişi yaralandı.

Beşinci bölge belediye başkanı Florence Berthout, yaralı dört kişinin durumunun kritik olduğunu söyledi.

Gaz patlaması nedeniyle birkaç binanın alev aldığı ve bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibinin sevk edildiği duyuruldu.