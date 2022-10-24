Macron'dan barış vurgusu: Ne zaman olacağına Ukrayna karar verecek

24 Ekim 2022 Pazartesi, 09:09

Katolik sivil toplum kuruluşlarından (STK) Aziz Egidio Topluluğunun organize ettiği, Roma'da üç gün sürecek "Barış Çığlığı" isimli diyalog etkinliği, İtalya ve Fransa Cumhurbaşkanlarının konuşma yaptığı açılış oturumuyla başladı.

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, Rusya-Ukrayna savaşına değinerek, "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü elim savaş, barış değerlerine doğrudan bir meydan okuma anlamına geliyor. Bu, Ukrayna halkını her gün tehlikeye atıyor, aynı şekilde Rus halkını da etkiliyor ve tüm dünya için dramatik sonuçlar doğruyor" dedi.

Bu savaşın, Avrupa'da "yeni fay hatlarının oluşmasına" yol açmaması gerektiğini dile getiren Mattarella, "Avrupa, kıtada ve komşu bölgelerde barışın ve istikrarın garantörü olarak istikrarsızlığın tutsaklığına düşemez, buna izin vermemelidir" ifadesini kullandı.

Mattarella, "Bu saldırganlık, uluslararası yaşamın kurallarını, ilkelerini ve değerlerini altüst ediyor. Sağlık, gıda krizi, iklim değişikliklerinin yıkıcı etkileri ve terör tehditleri gibi ortak sorunlara çözüm bulmaya çağrılan uluslararası toplumdaki bölünmeleri arttırıyor. Şu anda her zamankinden daha fazla çok taraflılığa ihtiyacımız var" diye konuştu.

Mattarella, barışa savaşla ya da gücü yücelterek ulaşılamayacağını dile getirirken, savunma hakkının göz ardı edilmediği bir barışa ihtiyaç olduğunu kaydetti.

"RUSYA'NIN BARIŞ ELE GEÇİRMESİNE İZİN VERİLMEMELİ"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise konuşmasında, dinlerle kompleks bir tarihi olan laik bir devletin ve nükleer güce sahip bir ülkenin cumhurbaşkanı olduğunu söyledi.

Macron, "Bugün barıştan bahsetmek ve barış çağrısı yapmak, özgürlükleri için savaşanlar için dayanılmaz bir şey olabilir ve bir şekilde ihanete uğramış hissettirebilir" dedi.

"Rusya yönetiminin barışı ele geçirmesine izin verilmemeli" çağrısında bulunan Macron, bugün barışın, "en güçlünün yasasının kutsanması olamayacağını" kaydetti.

Macron, Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin, barışın mümkün olduğunu ve bunun ne zaman olacağına Ukraynalıların karar vereceğini söyledi.

"SAVAŞ AVRUPAYI ETKİLEDİ"

"Bu savaşın tüm Rus halkının savaşı olduğundan emin değilim" diyen Macron, bu savaşın Avrupa'yı etkilediğini anlattı.

Macron, dünyanın farklı yerlerindeki savaşlara atıfta bulunarak, özellikle de Avrupa'daki halkların, hayatlarının kontrolünü kaybettiği duygusuna kapıldığını söyledi.

Konuşmasında, dinlerin siyasete alet edilmesine de değinen Macron, dinlerin ve dini yetkililerin "direniş" rolü olduğundan ve bir "evrensellik mesajı" taşıması gerektiğinden bahsetti.

Macron, barışı istemenin, korumanın ve yeniden sağlamanın çok fazla cesaret gerektirdiğinin altını çizdi.