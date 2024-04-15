Macron'dan 'bölgesel savaş' uyarısı: 'Bu hepimizin duyduğu bir korku'

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İran'ın İsrail'e yönelik misilleme saldırısının ardından Fransa'nın "durumun alevlenmesini ve tırmanmasını önlemek için mümkün olan her şeyi yapacağını" söyledi.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 15.04.2024 - 10:24
Macron'dan 'bölgesel savaş' uyarısı: 'Bu hepimizin duyduğu bir korku'
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Macron, Fransa'nın saldırı sırasında "İsrail'in yanında" olduğunu söyledi.

Ortadoğu'da çatışmanın yayılmasına karşı "Bu hepimizin duyduğu bir korku" diyen Macron, "Fransa, İsrail ile omuz omuza ve İngiliz dostlarımızla ABD koordinasyonu altında hareket ediyor" ifadelerini kullandı.

Macron, "Ürdün'ün talebi üzerine Ürdün topraklarında bulunduğumuz için Cumartesi gecesi sıkı bir koruma ve savunma önlemleri aldık" dedi.

Macron'a göre İran, İsrail'in Suriye'deki saldırısına karşı "orantısız" bir şekilde İsrail'i vurmaya karar verdi. 

Macron, "Bu, İsrail için bir zaferdi çünkü neredeyse tüm füzeleri ve insansız hava araçlarını durdurmayı başardılar. Sadece yedi tanesi kendi topraklarına isabet etti. Bugün İsrail kendini koruyor ve bu genel durumun tetikleyicisi 7 Ekim'deki Hamas terör saldırısı oldu" dedi.

"Fransa bölgedeki tüm ülkelerle konuşuyor, Bizim yapmaya çalıştığımız şey arabulucu bir güç olmak" diyen Macron, "İran'ın kontrol altına alınmasında çok önemli bir role sahip olanların ABD olduğunu" söyledi.


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