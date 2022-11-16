Macron'dan füze soruşturma çağrısı: Son derece dikkatli olunmalı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Polonya'ya düşen iki füzenin kaynağının değerlendirilmesi noktasında son derece dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

cumhuriyet.com.tr
16 Kasım 2022 Çarşamba, 14:26
Macron'dan füze soruşturma çağrısı: Son derece dikkatli olunmalı
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Endonezya'nın Bali adasında düzenlenen G20 zirvesinin ardından düzenlediği basın toplantısında konuştu.

Emmanuel Macron, Avrupa üzerinden Afrika'ya Rus gübre ve tahıl sevkiyatı için bir koridor oluşturulduğunu ve sevkıyatın önümüzdeki haftalarda başlayacağını söyledi.

Macron, "Rus gübrelerinin Avrupa üzerinden Afrika'ya tedariki için yeni bir koridor oluşturuldu. İlk teslimatlar önümüzdeki haftalarda gerçekleşecek" dedi.

Polonya'ya düşen iki füzenin kaynağının henüz tespit edilemediğini aktaran Macron, bu konuyu değerlendirirken son derece dikkatli olunması çağrısında bulundu.

Macron, "Bugünkü koşullar bu füzelerin fırlatıldığı kaynağı tespit etmemize henüz izin vermiyor, bu nedenle son derece temkinli olacağım. ABD tarafından başlatılan ilk soruşturmalar şu anda devam ediyor. Son derece dikkatli olunmalıdır. Birimlerimiz, Polonya ile doğrudan işbirliği içinde, ABD ve Birleşik Krallık servisleriyle birlikte, yaşananların tüm ayrıntılarını açıklığa kavuşturmak için çalışıyor" diye konuştu.


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