Macron'dan 'nükleer silah' mesajı: Savaşın nesnesi olamaz
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Nükleer silahlar savaşın nesnesi olamaz" dedi.
Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile hem Rusya-Ukrayna savaşını hem de atom enerjsini görüşmek üzere Fransa’nın başkenti Paris’e geldi.
Mateusz Morawiecki, "Rusya Ukrayna’ya saldırarak büyük bir krize neden oldu. Bu muhtemelen yeni başlayan bir kriz. Güvenliğimizi ve enerji ile ilgili konuları etkileyen, kelimenin tam anlamıyla ekonomik ve siyasi bir kriz. Tüm sorunları bir arada yaşadığımız bir zamandayız" dedi.
YAKIN İŞ BİRLİĞİ KARARI
Macron, iki ülke arasındaki ilişkilerden bahsederek, "Nükleer silahlar savaşın nesnesi olamaz. Bu durum bizi son zamanlarda eskisinden daha yakın bir işbirliğine götürdü. Bu yüzden burada olduğunuz için tekrar teşekkür ederim. Ukrayna’yı bu savaş süresince beraber desteklemekte kararlı olduğumuzu da yinelemek istiyorum" açıklamasında bulundu.
Macron, savaş dolayısıyla gösterdiği cömertlikten ötürü Polonya halkına teşekkür ederek, Polonya’nın yardımda öncü olduğunu ve birçok Ukrayna vatandaşını topraklarına kabul ettiği için memnun olduğunun altını çizdi.
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