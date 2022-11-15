Macron'dan Türkiye açıklaması: Tahıl ihracatının devamı için birlikte çalışmayı sürdüreceğiz

15 Kasım 2022 Salı, 17:37

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya'nın Bali adasında düzenlenen G20 zirvesi çerçevesinde bir araya geldi.

Emmanuel Macron, Erdoğan ile görüşmeye ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

Macron, Fransa ve Türkiye'nin Ukrayna'dan tahıl ihracatını sağlamak için birlikte çalışmaya devam edeceğini söyledi.

Macron, "Ukrayna'daki savaş, dünya genelinde açlık riskinin artmasına neden oluyor. Türkiye ve Fransa, tahıl ihracatının engellenmeden devam etmesini sağlamak üzere birlikte çalışmaya devam edecek" dedi.