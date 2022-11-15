Macron'dan Türkiye açıklaması: Tahıl ihracatının devamı için birlikte çalışmayı sürdüreceğiz
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa ve Türkiye'nin Ukrayna'dan tahıl ihracatını engelsiz bir şekilde sağlamak için birlikte çalışmaya devam edeceğini söyledi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya'nın Bali adasında düzenlenen G20 zirvesi çerçevesinde bir araya geldi.
Emmanuel Macron, Erdoğan ile görüşmeye ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.
Macron, Fransa ve Türkiye'nin Ukrayna'dan tahıl ihracatını sağlamak için birlikte çalışmaya devam edeceğini söyledi.
Macron, "Ukrayna'daki savaş, dünya genelinde açlık riskinin artmasına neden oluyor. Türkiye ve Fransa, tahıl ihracatının engellenmeden devam etmesini sağlamak üzere birlikte çalışmaya devam edecek" dedi.
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