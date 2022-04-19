Macron'dan umutsuz Putin açıklaması: 'Görüşmüyoruz...'
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın farklı bir yöne doğru evrildiğini belirterek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le sivillere yönelik katliam görüntülerinin ortaya çıkmasından bu yana görüşmediğini dile getirdi.
Rusya-Ukrayna krizi boyunca Vladimir Putin ile en fazla görüşen dünya lideri olma özelliğini taşıyan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Putin ile ilgili yeni bir açıklama yaptı.
Reuters'in aktardığına göre, Ukrayna'da Rusya'nın işgal ettiği bölgelerden ölü bedenlerin olduğu görüntülerinin ortaya çıkmasından bu yana Putin'le görüşmediğini söyleyen Macron, "Buça'da ve diğer bölgelerdeki katliamlardan bu yana, savaş farklı yere evrildi. Bundan dolayı o zamandan bu yana Putin'le doğrudan konuşmadım. Ancak bu, gelecekte görüşme olasılığımın olmadığı anlamına gelmez" ifadelerini kullandı.
Macron, birçok Avrupalı lider gibi neden Kiev'e gitmediği yönündeki sorulara ise "Kiev'e gideceğim fakat Ukrayna'ya desteğimi göstermek için oraya gitmem gerekmiyor" cevabını verdi.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın önceki günlerdeki Kiev ziyareti sonrasında Macron'un da şehri ziyaret edeceği iddiaları gündeme gelmişti.
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